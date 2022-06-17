Новый почетный знак и грантовые рекорды: в Уфе открылся Гражданский форум

В Башкортостане учредят почётный знак «За развитие гражданского общества». Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своём видеоприветствии участникам Гражданского форума. В последний раз мероприятие проводилось ещё до пандемии, в 2019 году.
Башкирские национальные украшения Лилия Юлдашбаева любит с детства. И вот решила изготавливать их сама. Посещала мастер-классы, читала книги. Увлечение учителя поддержали и ученики. На выставку привезла изделия, изготовленные детьми.
По количеству работающих некоммерческих организаций Башкортостан держится в пятерке сильнейших регионов страны. И потенциал для роста есть. На полях Петербургского международного экономического форума глава республики Радий Хабиров подписал соглашение с руководителем Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества Ильей Чукалиным.
На форуме отметили усиление таких институтов, как Общественная палата Башкортостана, появились новые – Совет по правам человека. А Фонд содействия гражданскому обществу, или Фонд грантов главы республики, признан одним из лучших грантооператоров России.
И власть поддерживает. И благодарит. В период пандемии без помощи некоммерческих организаций мы бы не обошлись. О том, в каких направлениях нужно усилить работу, говорили на секциях. На одной из которых отметили: важна не только финансовая помощь, но и медиасопровождение проектов в СМИ, чтобы о них узнали больше людей. Спикеры отметили необходимость поиска необычных форматов подачи информации, чтобы вызвать у зрителей и читателей эмоции. Над этим работают активисты и волонтеры детской школы безопасности, которые создают ролики для воспитанников детских садов, для школьников и студентов.
Проект «Школа безопасности», как и 24 других, представленных на выставке, является обладателем гранта Главы Республики Башкортостан. А по итогам конкурса президентских грантов республика заняла второе место среди российских регионов. 74 социальных проекта получат поддержку на сумму более 83 миллионов рублей.