Новый почетный знак и грантовые рекорды: в Уфе открылся Гражданский форум

В Башкортостане учредят почётный знак «За развитие гражданского общества». Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своём видеоприветствии участникам Гражданского форума. В последний раз мероприятие проводилось ещё до пандемии, в 2019 году.

Башкирские национальные украшения Лилия Юлдашбаева любит с детства. И вот решила изготавливать их сама. Посещала мастер-классы, читала книги. Увлечение учителя поддержали и ученики. На выставку привезла изделия, изготовленные детьми.

У нас многонациональная школа, в основном чуваши и башкиры. С удовольствием занимались этой работой. Стараемся по-старинному делать, но есть и стилизация.

Лилия Юлдашбаева, учитель башкирского языка школы с. Ефремкино Кармаскалинского района

По количеству работающих некоммерческих организаций Башкортостан держится в пятерке сильнейших регионов страны. И потенциал для роста есть. На полях Петербургского международного экономического форума глава республики Радий Хабиров подписал соглашение с руководителем Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества Ильей Чукалиным. 

Фото №1 - Новый почетный знак и грантовые рекорды: в Уфе открылся Гражданский форум

Будем надеяться, что будем получать больше средств на гранты. И это признание того, что наши общественные организации работают на отлично.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

На форуме отметили усиление таких институтов, как Общественная палата Башкортостана, появились новые – Совет по правам человека. А Фонд содействия гражданскому обществу, или Фонд грантов главы республики, признан одним из лучших грантооператоров России.

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Благодаря этому фонду мы являемся лидером по привлечению грантов из России. Много денег получаем и превращаем их в интересные идеи, создаем рабочие места.

Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан

У вас хорошо работает фонд главы республики, выделяются большие средства. Социальные НКО берут на себя часть задач, которые не могут решить власти.

Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека

И власть поддерживает. И благодарит. В период пандемии без помощи некоммерческих организаций мы бы не обошлись. О том, в каких направлениях нужно усилить работу, говорили на секциях. На одной из которых отметили: важна не только финансовая помощь, но и медиасопровождение проектов в СМИ, чтобы о них узнали больше людей. Спикеры отметили необходимость поиска необычных форматов подачи информации, чтобы вызвать у зрителей и читателей эмоции. Над этим работают активисты и волонтеры детской школы безопасности, которые создают ролики для воспитанников детских садов, для школьников и студентов.

Проект «Школа безопасности», как и 24 других, представленных на выставке, является обладателем гранта Главы Республики Башкортостан. А по итогам конкурса президентских грантов республика заняла второе место среди российских регионов. 74 социальных проекта получат поддержку на сумму более 83 миллионов рублей.

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