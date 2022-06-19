Радий Хабиров порекомендовал фильм БСТ «Валериан Альбанов. На юг, к Земле Франца-Иосифа»

Глава Башкирии Радий Хабиров порекомендовал для семейного просмотра фильм телеканала БСТ. Речь идет о документальной ленте «Валериан Альбанов. На юг, к Земле Франца-Иосифа», которая была подготовлена к 140-летию со дня рождения Валериана Альбанова.
«Думаю, наши дети должны знать, какие уникальные люди рождаются в Башкортостане», – подчеркнул Радий Хабиров.
19 июня Глава Башкирии посетил Российский музей Арктики и Антарктики в Северной столице. Своими впечатлениями с подписчиками руководитель республики поделился на своих страницах в соцсетях.
«Это старший брат нашего музея им. Валериана Альбанова. Здесь хранятся оригиналы документов, связанные с полярной экспедицией 1912-1914 годов, в которой участвовал наш штурман. Зашел сюда специально посмотреть, как дальше развивать наш музей, куда двигаться», – поделился Радий Хабиров.
Радий Хабиров также напомнил подписчикам о существовании музея полярников в Уфе. «Край романтиков, бесстрашных полярников точно не оставит вас равнодушными», – отметил руководитель региона.