Радий Хабиров порекомендовал фильм БСТ «Валериан Альбанов. На юг, к Земле Франца-Иосифа»

«Это старший брат нашего музея им. Валериана Альбанова. Здесь хранятся оригиналы документов, связанные с полярной экспедицией 1912-1914 годов, в которой участвовал наш штурман. Зашел сюда специально посмотреть, как дальше развивать наш музей, куда двигаться», – поделился Радий Хабиров.