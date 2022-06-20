В Уфе 5-летний ребенок гулял по карнизу окна на пятом этаже, пока бабушка была в ванной

В башкирской столице по карнизу окна на пятом этаже дома на улице Ферина гулял 5-летний ребенок. Инцидент произошел вчера, 19 июня, сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.

Спасатели узнали о потенциальном происшествии с ребенком из СМИ и соцсетей. Была опубликована видеозапись, где ребенок прогуливается по карнизу окна. Никто из очевидцев не сообщил об инциденте в экстренные службы.

На место выехали полицейские и спасатели. К счастью, на карнизе и под окнами никого не было. Выяснилось, что ребенок находился под присмотром бабушки, а пока он гулял по карнизу, женщина находилась в ванной комнате.