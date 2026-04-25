Боксёры из Башкирии победили на вечере профессионального бокса в Уфе

Башкирский боксёр Артур Субханкулов – официальный претендент на звание чемпиона мира. Накануне он победил техническим нокаутом представителя Таджикистана Баходура Усмонова на турнире «IBA PRO 17» в Уфе. Для соперника Артура это поражение стало первым на профессиональном уровне. Субханкулов стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF. В активе Артура теперь 12 побед, из которых шесть были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Всего в рамках вечера прошло семь боёв.
Главным событием вечера во Дворце борьбы стал бой Артура Субханкулова. Боксёр из Таджикистана Баходур Усмонов стал самым серьёзным оппонентом в карьере Артура. Эксперты называли шансы равными – 50 на 50. На кону стоял статус обязательного претендента на пояс IBF. Поначалу бой складывался в пользу соперника Субханкулова, но, как оказалось, Артур грамотно разложил силы по дистанции и умышленно отдал инициативу Усмонову в середине боя. Концовка осталась за башкирским боксёром. Таджикский спортсмен несколько раз оказывался в нокдауне.
Интрига была жива до последних секунд боя. Усмонов с трудом стоял на ногах, но держался и даже пытался отвечать на атаки Субханкулова. Но затем Артур провёл серию точных ударов, после которых рефери остановил поединок, зафиксировав нокаут.
Бой между Усмоновым и Субханкуловым называют лучшим в России в этом году. Для 34-летнего Артура – это не просто очередная победа. Непобеждённый уфимец может исполнить детскую мечту – стать чемпионом мира уже в следующем бою. Субханкулов стал официальным претендентом на бой с действующим обладателем пояса по версии IBF Рэймондом Мураталльей из США.
Успех ждал башкирских болельщиков и в поединке Даниса Габдрафикова. Он выходил на ринг защищать свой пояс WBA Asia в полусреднем весе против непобеждённого Рахата Сейтжана из Казахстана. Бой прошёл всю дистанцию и завершился уверенной победой Даниса.
Не отстала от мужчин и Азалия Аминева. Трёхкратная чемпионка России принесла в копилку региона титул WBA Asia. При этом в противостоянии с представительницей Нигерии Азалия серьёзно повредила руку и не могла полноценно вести бой.
В рамках вечера бокса свои победы одержали и другие российские боксёры. Харитон Агрба уверенно победил филиппинца Джеральда Инту.
А вот ещё один башкирский боксёр Бекхан Исраилов уступил. Его бой с Теймуразом Суровым закончился досрочно, во втором раунде. Также во Дворце бокса прошло общее собрание членов Федерации бокса Башкортостана. Участие в нём принял премьер-министр правительства Андрей Назаров. На собрании были подведены итоги работы и рассмотрены достижения и успехи республиканских спортсменов. Также определён вектор и цели развития бокса в Башкортостане и принят ряд кадровых решений, которые направлены на улучшение работы федерации.