В лесах Башкирии были найдены тела двух мужчин

Накануне, 19 июня, в двух районах Башкирии в лесах были найдены тела мужчин. Об этом сообщает ИА «Башинформ».
18 июня жители Сибая сообщили, что их 38-летний родственник пропал без вести. Поиски мужчины закончились трагичной новостью. Его тело на дереве было найдено недалеко от деревни Культабан. По предварительной информации, мужчина принял решение уйти из жизни.
Второе тело было найдено в лесу недалеко от деревни Рыскужино. Личность погибшего удалось установить не сразу. Однако вскоре стало известно, что погибший – 22-летний местный житель. Обстоятельства его смерти устанавливаются.