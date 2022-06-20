В лесах Башкирии были найдены тела двух мужчин

Накануне, 19 июня, в двух районах Башкирии в лесах были найдены тела мужчин. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

18 июня жители Сибая сообщили, что их 38-летний родственник пропал без вести. Поиски мужчины закончились трагичной новостью. Его тело на дереве было найдено недалеко от деревни Культабан. По предварительной информации, мужчина принял решение уйти из жизни.