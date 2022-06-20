В Башкирии ограничат ввоз жертвенных животных к празднику из-за вируса

Так, начальник управления республиканской ветеринарии Азат Зиганшин сообщил, что в регионе в преддверии праздника Курбан-байрам будет ограничен ввоз жертвенных животных и мяса. Существует опасность распространения ящура. В частности, ввоз животных будет запрещён из эпидемиологически неблагоприятных регионов: Саратовский, Самарский, Курганский и Челябинский.