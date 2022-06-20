Из-за банкротства российского представительства Google могут заблокировать сервисы компании

После завершения процедуры банкротства, многие сервисы окажутся недоступными для россиян. Отсутствие российского представительства приведет к тому, что официальные запросы властей РФ и правоохранительных органов не будут исполняться. После ряда проигнорированных запросов со стороны Google, Роскомнадзор может принять решение о блокировке сервисов компании на всей территории России.