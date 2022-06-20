Мессенджер Telegram запустил платную подписку

Telegram запустил платную подписку для пользователей. При этом отмечается, что само приложение останется бесплатным.

Платная подписка Premium в мессенджере будет стоить 449 рублей в месяц и открывать дополнительные функции. Представители приложения отмечают, что мессенджер «стремительно растет».