Мессенджер Telegram запустил платную подписку

Telegram запустил платную подписку для пользователей. При этом отмечается, что само приложение останется бесплатным.

Фото №1 - Мессенджер Telegram запустил платную подписку

Платная подписка Premium в мессенджере будет стоить 449 рублей в месяц и открывать дополнительные функции. Представители приложения отмечают, что мессенджер «стремительно растет».

«После оформления подписки Telegram практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости и еще много других функций», - подчеркнули разработчики.

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