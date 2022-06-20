Глава Минцифры выступил против введения наказаний за использование сервисов VPN

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил об отсутствии планов вводить наказания за использование VPN. «Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого», — сказал Шадаев.
Кроме того, глава Минцифры сообщил, что те, кому необходимо продолжить использование VPN, в будущем смогут пользоваться данным сервисом.
Ранее Максут Шадаев сообщил, что заблокированные в Российской Федерации социальные сети Instagram и Facebook, которые принадлежат компании Meta (признанной экстремистской в России), потеряли 80% трафика. Остальные 20% удалось сохранить благодаря сервисам VPN.