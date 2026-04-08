ХК «Салават Юлаев» сыграет против «Локомотива» на выезде

Второй раунд плей-офф в КХЛ стартует для «Салавата Юлаева» в Ярославле. Юлаевцы и «Локомотив» сразятся в плей-офф второй сезон подряд. Годом ранее соперники встретились на стадии полуфинала. В регулярном чемпионате команды встречались дважды, в обоих случаях сильнее оказались ярославцы.

Ранее подопечные Виктора Козлова провели открытую тренировку для журналистов. Тогда наставник коллектива и хоккеисты отметили, что одним из ключевых факторов станет игра в неравных составах, но в целом команда будет делать упор на свою игру и свои сильные стороны. На телеканале БСТ хоккейный вечер начнётся за полчаса до начала матча, в 21:00.