В доме для престарелых и инвалидов в Башкирии сыграли сразу три свадьбы

Любви все возрасты покорны. Сегодня дом-интернат для престарелых и инвалидов в Октябрьском превратился в Дворец бракосочетаний. Здесь сразу три пары решили узаконить свои отношения. Торжественная церемония сопровождалась традиционными обрядами. У новоиспеченных супругов трогательные истории знакомств. А кому-то и расстояния не помешало чувствам.
Марш Мендельсона и дорога из лепестков роз. По ней в Октябрьском Доме-интернате для престарелых и инвалидов сегодня прошли три пары. Актовый зал временно стал ЗАГСом. Статные женихи и прекрасные невесты поочередно произнесли клятвы верности. Причем один мужчина решил сделать это в стихах.
После такого можно сказать только: «Да, согласна». К слову, Рево Имангулов посвятил своей Альфие не один десяток стихов. Для них этот брак не первый. Рево был женат и жил с супругой в этом интернате. Но 2,5 года назад ее не стало. Перед смертью она попросила подругу быть вместе с Рево, ведь у них никого нет. Теперь они вместе и поддерживают друг друга.
Свои сердца соединили Рима Мухаметшина и Владимир Перелыгин. Они познакомились на прогулке в парке. Постепенно Владимир стал помогать и ухаживать за Римой. И в какой-то момент оба поняли, что нашли друг в друге родственные души.
А вот история любви Сергея и Александры – идея для съемок фильма. Он раньше проживал в интернате в Янауле. И на одном из республиканских творческих конкурсов встретил Сашу. Сразу решил подойти познакомиться. Отношения сначала приходилось поддерживать на расстоянии. Мужчина решил быть с любимой и заваливал инстанции письмами с просьбой о переводе в Октябрьский.
Как и положено молодожены обменялись кольцами, поставили подписи в документах и надломили куски каравая. Поздравить новоиспеченных супругов собрался весь интернат: и сотрудники, и те, кто проживает здесь. К слову, свадьбы здесь далеко не редкость. За последние 12 лет здесь уже сыграли 14 свадеб.
У молодоженов теперь свои отдельные комнаты. Кроме того, Сергей и Александра, если появится возможность, смогут переехать, жить и работать самостоятельно. Примеры таких пар есть. Ну а в интернате тем временем постепенно уже начинают готовиться к новым торжествам. Еще две пары намерены связать себя узами брака.