В доме для престарелых и инвалидов в Башкирии сыграли сразу три свадьбы

Любви все возрасты покорны. Сегодня дом-интернат для престарелых и инвалидов в Октябрьском превратился в Дворец бракосочетаний. Здесь сразу три пары решили узаконить свои отношения. Торжественная церемония сопровождалась традиционными обрядами. У новоиспеченных супругов трогательные истории знакомств. А кому-то и расстояния не помешало чувствам.

Марш Мендельсона и дорога из лепестков роз. По ней в Октябрьском Доме-интернате для престарелых и инвалидов сегодня прошли три пары. Актовый зал временно стал ЗАГСом. Статные женихи и прекрасные невесты поочередно произнесли клятвы верности. Причем один мужчина решил сделать это в стихах.

После такого можно сказать только: «Да, согласна». К слову, Рево Имангулов посвятил своей Альфие не один десяток стихов. Для них этот брак не первый. Рево был женат и жил с супругой в этом интернате. Но 2,5 года назад ее не стало. Перед смертью она попросила подругу быть вместе с Рево, ведь у них никого нет. Теперь они вместе и поддерживают друг друга.

Я буду жить до 96 лет. Я сказал супруге готовиться. Рево Имангуло и Альфия Кочеткова

Свои сердца соединили Рима Мухаметшина и Владимир Перелыгин. Они познакомились на прогулке в парке. Постепенно Владимир стал помогать и ухаживать за Римой. И в какой-то момент оба поняли, что нашли друг в друге родственные души.

Готовился сделать предложение год. Мне понравилось, что она смешливая. Рима Мухаметшина и Владимир Перелыгин

А вот история любви Сергея и Александры – идея для съемок фильма. Он раньше проживал в интернате в Янауле. И на одном из республиканских творческих конкурсов встретил Сашу. Сразу решил подойти познакомиться. Отношения сначала приходилось поддерживать на расстоянии. Мужчина решил быть с любимой и заваливал инстанции письмами с просьбой о переводе в Октябрьский.

Он приехал сюда. Спрашивал, названивал. С первого взгляда я поняла, что он мой мужчина. Сергей Вервинский и Александра Устинова

Как и положено молодожены обменялись кольцами, поставили подписи в документах и надломили куски каравая. Поздравить новоиспеченных супругов собрался весь интернат: и сотрудники, и те, кто проживает здесь. К слову, свадьбы здесь далеко не редкость. За последние 12 лет здесь уже сыграли 14 свадеб.

Если счастливы наши опекаемые, счастливы все сотрудники дома. Те опекаемые, которые живут в семье, реже обращаются к врачам. Залия Багаутдинова, директор Октябрьского Дома-интерната для престарелых и инвалидов