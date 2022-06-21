Жители Башкирии нашли на дороге краснокнижную черепаху

Черепаха из лесов Башкортостана. Животное нашли на дороге в Зианчуринском районе. Оно едва не оказалось под колёсами. Сейчас пресмыкающееся живёт в деревне, для неё специально огородили территорию.
Живая находка едва не была раздавлена автомобилем. Черепаху сначала приняли за камень на дороге.
В деревне для черепахи специально огородили территорию, соорудили маленький бассейн с пресной водой. Животное – всеядное. Кормят постной пищей, иногда дают мясо. И даже выгуливают.
За информацией о животном полезли в интернет. Выяснили сколько лет и как содержать.
Специалист опознал породу: это болотная черепаха из Красной книги Башкортостана. Изымать из естественной среды обитания животное нежелательно.
Биолог предполагает, что любительница воды вышла на дорогу в поисках еды или нового места жительства. Временно она его точно обрела. Нынешний хозяин планирует создать максимально естественные условия или отпустить обратно на природу. Что лучше – неясно. Через дорогу она переходила уже с раной на панцире. Абдрахмановы страдалице успели дать имя – Камилла. По первой букве, которая предначертана была не судьбой, а кем-то будто выцарапана или вырублена прямо на спине.