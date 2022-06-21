Жители Башкирии нашли на дороге краснокнижную черепаху

Черепаха из лесов Башкортостана. Животное нашли на дороге в Зианчуринском районе. Оно едва не оказалось под колёсами. Сейчас пресмыкающееся живёт в деревне, для неё специально огородили территорию.

Живая находка едва не была раздавлена автомобилем. Черепаху сначала приняли за камень на дороге.

Мы изначально подумали, что ее выбросили люди. Думали, что в неестественной среде не выживет. Фанир Абдрахманов

В деревне для черепахи специально огородили территорию, соорудили маленький бассейн с пресной водой. Животное – всеядное. Кормят постной пищей, иногда дают мясо. И даже выгуливают.

Выгуливаем по полчаса, по часу. Дети за ней смотрят. Она далеко не уходит, лежит в тени. Фанир Абдрахманов

За информацией о животном полезли в интернет. Выяснили сколько лет и как содержать.

Измерили от края до края панциря. Приблизительный возраст – восемь- десять лет. Фанир Абдрахманов

Специалист опознал породу: это болотная черепаха из Красной книги Башкортостана. Изымать из естественной среды обитания животное нежелательно.

Встречается у нас, иногда находят люди. Чаще всего встречается в лесистых районах, где есть озера. Михаил Кривошеев, заведующий зоологическим музеем, кандидат биологических наук