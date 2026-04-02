В Уфе жители Нагаево жалуются на счета за электричество

30, 50 и даже 70 тысяч рублей: жители коттеджного посёлка «Есенинский» в уфимском Нагаево жалуются на баснословные счета за электричество. По их словам, после Нового года суммы в платёжках взлетели в несколько раз. Для многих они оказались просто неподъёмными.

Тот же район, дом, та же техника и часы потребления электроэнергии те же. Казалось бы, всё стабильно, да вот только счета в квитанциях говорят об обратном. После Нового года, рассказывает жительница Нагаево Гули Рахимова, суммы резко выросли. Если раньше в месяц она платила порядка восьми тысяч рублей, то теперь в два раза больше, причём посмотреть показания счётчика женщина тоже не может – для этого ей необходима, как минимум, лестница.

Суммы в квитанциях у всех разные, но у кого-то, со слов местных жителей, они и вовсе доходят до 70 тысяч рублей. Из-за таких резких повышений многие уже влезли в долги.

Однако эти обращения так и не дали никакого результата. Жителей Нагаево все только посылают – то на один адрес, то на другой.

Как пояснили в «Башэлектросбыте», такая ситуация возникла в связи с новыми диапазонами потребления электроэнергии. Всего их три, и для каждого свой тариф, а значит – и своя цена. Ввели их ещё в начале 2025 года, однако ощутили изменения сельчане только в этом году из-за морозной зимы, ведь отопление у них электрическое. Об этом домовладельцы должны были заранее сообщить в письменной форме, однако из 800 человек заявление предоставили только 12.

Написать заявление и сделать перерасчёт местные жители могут и сейчас. Для этого необходима копия документа о праве собственности на дом, а также техпаспорт жилого помещения, где указано, что отопление – электрическое. Как отметили в ведомстве, подтвердить этот факт можно и с помощью других бумаг, свидетельствующих о наличии электрооборудования, например, можно предоставить техпаспорт на отопительную установку. Также плата по первому, самому дешёвому диапазону идёт и для многодетных семей – подтвердить это также следует в заявлении. К слову, решить можно и вопрос с неудобным расположением счётчиков.