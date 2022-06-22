В Башкирии беременные и предпенсионеры смогут получить юридическую помощь

По словам председателя парламента Константина Толкачева, изменения предполагают расширение категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, за счет лиц предпенсионного возраста – тех, кому до назначения пенсии осталось не более 5 лет, а также беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.