В Стерлитамаке благодаря проекту «Профессионалитет» студенты могут получить место на заводе

Пока абитуриенты готовятся штурмовать вузы, студенты Стерлитамакского химико-технологического колледжа выбрали другой путь: без сессионного стресса, без сомнений в завтрашнем дне. Уже со второго курса они точно знают свой будущий цех, рабочее место и первую зарплату. Как федеральный проект «Профессионалитет» превратил колледж в кадровый лифт для крупнейшего завода?

За партами здесь сидят не просто студенты, а будущие сотрудники Башкирской содовой компании. Уже со второго курса они знают, в какой цех пойдут работать, а главное: они уверены, что место для них там есть. Секрет – в федеральной программе «Профессионалитет», которая стёрла грань между теорией и реальным производством. Аделина Сабитова – студентка третьего курса по направлению «химик-технолог». Следующий год для неё – выпускной, но главный экзамен она уже сдала: прошла практику на предприятии. Сейчас у девушки в кармане не только диплом, но и гарантированное рабочее место. Такой подстраховки нет даже у многих выпускников вузов.

Но просто получить место мало – надо быть к нему готовым. Именно поэтому на смену обычным лекциям в колледже пришли занятия, максимально приближенные к работе на заводе: реагенты, пробирки, задачи прямо из технологических карт БСК.

В колледже отремонтировали аудитории, закупили высокотехнологичное сварочное оборудование, приборы КИПиА и оснастили лаборатории по последнему слову техники.

Компания, в свою очередь, получает не просто выпускников, а уже замотивированных коллег. Интеграция бизнеса и образования длится несколько лет, и сегодня Стерлитамакский колледж – единственное место в регионе, где готовят операторов именно под сложные технологические линии Башкирской содовой компании.