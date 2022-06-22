В Башкирии «голубым топливом» оснастят почти 32 тысячи домовладений

В Башкирии продолжается программа догазификации. На оперативном заседании регионального штаба Глава республики отметил, что проект ведётся по двум направлениям.

Фото №1 - В Башкирии «голубым топливом» оснастят почти 32 тысячи домовладений

Первое – это мероприятия пятилетней программы газификации, которую республика утвердила с «Газпромом». В её рамках активно ведутся работы по строительству и проектированию межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Газификация в республике сложилась на уровне 84,2%.

Второе направление – это исполнение поручения президента страны по обеспечению догазификации населенных пунктов.

В рамках программы предусмотрено проведение работ по газификации 31 607 домовладений. Процесс набирает обороты. Принято более 24 тысяч заявок. Заключено более 21 тыс. договоров, почти четверть из них – 5 тысяч - исполнены. В летнее время темпы, очевидно, будут нарастать. Тем не менее предстоит еще много работы, чтобы успеть выполнить поручение президента о догазификации до конца этого год.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

В республике с 21,9% до 24,5% увеличен размер специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа. К 2025 году она будет доведена до 35%. В Башкортостане выдаются сертификаты номиналом 75 и 100 тысяч рублей на газификацию жилья отдельным категориям граждан. Республика одной из первых установила льготную ставку по налогу на имущество в размере 100% для вновь построенных газопроводов.

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