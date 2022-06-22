В Башкирии «голубым топливом» оснастят почти 32 тысячи домовладений

В Башкирии продолжается программа догазификации. На оперативном заседании регионального штаба Глава республики отметил, что проект ведётся по двум направлениям.
Первое – это мероприятия пятилетней программы газификации, которую республика утвердила с «Газпромом». В её рамках активно ведутся работы по строительству и проектированию межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Газификация в республике сложилась на уровне 84,2%.
Второе направление – это исполнение поручения президента страны по обеспечению догазификации населенных пунктов.
В республике с 21,9% до 24,5% увеличен размер специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа. К 2025 году она будет доведена до 35%. В Башкортостане выдаются сертификаты номиналом 75 и 100 тысяч рублей на газификацию жилья отдельным категориям граждан. Республика одной из первых установила льготную ставку по налогу на имущество в размере 100% для вновь построенных газопроводов.