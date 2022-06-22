В Башкирии «голубым топливом» оснастят почти 32 тысячи домовладений

В рамках программы предусмотрено проведение работ по газификации 31 607 домовладений. Процесс набирает обороты. Принято более 24 тысяч заявок. Заключено более 21 тыс. договоров, почти четверть из них – 5 тысяч - исполнены. В летнее время темпы, очевидно, будут нарастать. Тем не менее предстоит еще много работы, чтобы успеть выполнить поручение президента о догазификации до конца этого год.

Радий Хабиров, Глава Башкирии