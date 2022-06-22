Стало известно, что будет с детьми жестоко убитой женщины в Башкирии

В Белорецке жестоко убили 32-летнюю женщину, у которой остались шесть детей. Стало известно, что будет с ребятами после смерти мамы.
Напомним, женщину до смерти избил сожитель, приревновав к её экс-супругу. У погибшей остались шесть детей – по двое от прошлых мужей. Старшему ребёнку убитой мамы 13 лет, а младшему – всего два года.
Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Анна Таболина рассказала, что детей не собираются помещать в специализированные учреждения. Все шестеро останутся с родственниками: двое – к родному отцу, ещё двое – к родному отцу, двух младших детей взяла под опеку бабушка со стороны сожителя.