Стало известно, что будет с детьми жестоко убитой женщины в Башкирии

В Белорецке жестоко убили 32-летнюю женщину, у которой остались шесть детей. Стало известно, что будет с ребятами после смерти мамы.

Напомним, женщину до смерти избил сожитель, приревновав к её экс-супругу. У погибшей остались шесть детей – по двое от прошлых мужей. Старшему ребёнку убитой мамы 13 лет, а младшему – всего два года.