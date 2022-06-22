В Башкирии за последние годы значительно снизилась рождаемость

В Башкирии с 2014 года снизилась рождаемость. По показателям на 2021 годы, количество рожденных детей составило 39,3 тысячи по сравнению с 2014 годом, в который родились 60,2 тысячи новорожденных.
Информацию о значительном снижении рождаемости подтвердил заместитель министра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин. По его словам, в последние годы значительно снизилось число женщин фертильного возраста.
Кроме того, с каждым годом увеличивается число бесплодных пар. Замминистра здравоохранения сообщает, что в основном, это связано с заболеваниями, перенесенными в детском возрасте.