В Госсобрании открылась выставка картин, посвященная Дню памяти и скорби

Авторами произведений стали школьники, которые попытались воплотить в рисунках воспоминания своих бабушек и дедушек, которые прошли через жернова Великой Отечественной. Дети изображали на листах бумаги не только танки и военные самолеты, но и блокадный Ленинград, узников концлагерей и не только.

Каждому поколению достаются свои вызовы. И нынешнее поколение не обошлось без вызовов. Это антагонистично – война и детство. Жесткое видение этих ужасов войны нашло здесь воплощение.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Республики Башкортостан

Также в рамках мероприятия наградили финалистов федерального творческого конкурса «Пробуждая сердца» памяти Василия Ланового. Башкортостан оказался одним из самых активных регионов по числу участников. Конкурсанты вышли в финал с литературными эссе и творческими постановками по мотивам произведений на тему Великой Отечественной войны, выразительным чтением стихов, в том числе собственного сочинения. Лучших выбирало именитое жюри, в состав которого вошли Олег Газманов, Александр Михайлов, Дмитрий Певцов и не только. К слову, победителей пригласили для награждения в Кремль.

Мы раскрыли тему, как сохранить человечность, как сохранить память. Мы сделали это с помощью прививки от войны.

Владислава Попова, финалист конкурса

Я очень люблю произведения о Великой Отечественной войне. Каждое из них трогает до глубины души.

Юлия Яковлева, финалист конкурса
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