В Госсобрании открылась выставка картин, посвященная Дню памяти и скорби

Также в рамках мероприятия наградили финалистов федерального творческого конкурса «Пробуждая сердца» памяти Василия Ланового. Башкортостан оказался одним из самых активных регионов по числу участников. Конкурсанты вышли в финал с литературными эссе и творческими постановками по мотивам произведений на тему Великой Отечественной войны, выразительным чтением стихов, в том числе собственного сочинения. Лучших выбирало именитое жюри, в состав которого вошли Олег Газманов, Александр Михайлов, Дмитрий Певцов и не только. К слову, победителей пригласили для награждения в Кремль.