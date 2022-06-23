В России ужесточили ответственность за пытки

В третьем чтении мы приняли важный и резонансный закон, который дифференцирует и усиливает наказание за пытки. Дано определение, что понимать под пытками и что не является таковыми. Мы понимаем, что это комплексная проблема, которая требует комплексного решения. Данный проект – первый и очень важный шаг на пути решения большой задачи.

Ирина Панькина, первый заместитель председателя Комитета государственной думы по государственному строительству и законодательству