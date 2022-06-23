В России ужесточили ответственность за пытки

Теперь максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы. Так, за насильственное принуждение человека к даче показаний правоохранителям может грозить до 12 лет заключения.

Если при этом потерпевшему причинили тяжкий вред здоровью или действия привели к смерти, предусмотрено до 15 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет. Изменения позволят привлекать к уголовной ответственности не только следователей и дознавателей, но и сотрудников ФСИН. Если в пытках было замешано руководство колоний, ответственным грозят те же сроки.

В третьем чтении мы приняли важный и резонансный закон, который дифференцирует и усиливает наказание за пытки. Дано определение, что понимать под пытками и что не является таковыми. Мы понимаем, что это комплексная проблема, которая требует комплексного решения. Данный проект – первый и очень важный шаг на пути решения большой задачи.

Ирина Панькина, первый заместитель председателя Комитета государственной думы по государственному строительству и законодательству
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