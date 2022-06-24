В Уфе временно ограничат движение по одной из улиц

В башкирской столице временно будет закрыт участок дороги по улице Менделеева. Движение транспорта ограничат от Генерала Горбатова до Обской.

По всей проезжей части движение для транспорта будет запрещено. Сегодня с 22:00 и до 6:00 утра 25 июня перекроют четную сторону улицы Менделеева.