В Уфе временно ограничат движение по одной из улиц

В башкирской столице временно будет закрыт участок дороги по улице Менделеева. Движение транспорта ограничат от Генерала Горбатова до Обской.
По всей проезжей части движение для транспорта будет запрещено. Сегодня с 22:00 и до 6:00 утра 25 июня перекроют четную сторону улицы Менделеева.
С 22:00 25 июня проезд для автотранспорта перекроют по нечетной стороне до 6:00 утра 26 июня. Временно для автомобилей организуют проезд по асфальтированным участкам железнодорожных путей. Администрация города просит автовладельцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.