Жителя Башкирии наказали за то, что он ударил полицейского

В Башкирии осудили мужчину, который ударил полицейского. Суд назначил наказание в виде штрафа в 10 000 рублей. Также полицейский обратился с иском о защите чести и достоинства, суд обязал обвиняемого выплатить компенсацию морального вреда.

Фото №1 - Жителя Башкирии наказали за то, что он ударил полицейского

В МВД по Башкирии рассказали, что история началась с того, что житель Салавата сообщил о краже. Полицейские получили данные о приметах похитителя и приступили к его поискам. Недалеко от дома на бульваре Салавата Юлаева участковый заметил мужчину, который был похож на того, которого описывал потерпевший. Правоохранитель попросил гражданина предъявить документы.

Данный поступок участкового очень сильно возмутил мужчину. Он грубо ответил, сообщив, что у него при себе нет документов, и отказывался называть свои данные. Сотрудник полиции попросил пройти мужчину в служебную автомашину для выяснения личности, однако гражданин продолжал грубить и попытался скрыться. Когда участковый попросил его задержаться, ухватив за руку, тот ударил сотрудника по лицу.

Пресс-служба МВД по РБ

Этим гражданином оказался ранее судимый за грабеж 44-летний житель Салавата. Суд признал мужчину виновным.

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