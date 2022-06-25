Жителя Башкирии наказали за то, что он ударил полицейского

В Башкирии осудили мужчину, который ударил полицейского. Суд назначил наказание в виде штрафа в 10 000 рублей. Также полицейский обратился с иском о защите чести и достоинства, суд обязал обвиняемого выплатить компенсацию морального вреда.

В МВД по Башкирии рассказали, что история началась с того, что житель Салавата сообщил о краже. Полицейские получили данные о приметах похитителя и приступили к его поискам. Недалеко от дома на бульваре Салавата Юлаева участковый заметил мужчину, который был похож на того, которого описывал потерпевший. Правоохранитель попросил гражданина предъявить документы.