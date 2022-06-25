Жителя Башкирии наказали за то, что он ударил полицейского

В Башкирии осудили мужчину, который ударил полицейского. Суд назначил наказание в виде штрафа в 10 000 рублей. Также полицейский обратился с иском о защите чести и достоинства, суд обязал обвиняемого выплатить компенсацию морального вреда.
В МВД по Башкирии рассказали, что история началась с того, что житель Салавата сообщил о краже. Полицейские получили данные о приметах похитителя и приступили к его поискам. Недалеко от дома на бульваре Салавата Юлаева участковый заметил мужчину, который был похож на того, которого описывал потерпевший. Правоохранитель попросил гражданина предъявить документы.
Этим гражданином оказался ранее судимый за грабеж 44-летний житель Салавата. Суд признал мужчину виновным.