В Башкирии за сутки не зафиксировано смертей от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.
В Башкирии за сутки не зафиксировано смертей от коронавируса. Инфекцию выявили за последние сутки у 50 человек (290 267), выздоровели – 23 (284 029). За всё время пандемии от коронавируса скончались 5737 человек. Госпитализировано было 11 пациентов за день.
В России коронавирус выявили у 2683 человек за сутки (18 421 564), выздоровели – 2355 (17 847 868), скончались – 11 (380 943). Госпитализировано было 617 человек.