В Башкирии за сутки не зафиксировано смертей от COVID-19

В Башкирии за сутки не зафиксировано смертей от коронавируса. Инфекцию выявили за последние сутки у 50 человек (290 267), выздоровели – 23 (284 029). За всё время пандемии от коронавируса скончались 5737 человек. Госпитализировано было 11 пациентов за день.