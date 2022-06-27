В Башкирии 11-летний школьник смастерил инкубатор из пенопласта

Ему всего 11 лет, а он спас уже свыше 30 жизней. В Салаватском районе юный житель села Аркаулово создал из подручных средств инкубатор для яиц. С его помощью мальчик выходил уже несколько десятков цыплят.

Василю лишь 11, а он уже самостоятельно вырастил уже несколько десятков птиц. Когда мальчику было девять, он решил заняться разведением цыплят. Своими руками он соорудил настоящий инкубатор.

Чтобы построить аппарат для искусственного вывода птицы, мальчику нужны пенопласт, лампочка и термометр. Температура в инкубаторе должна держаться строго на отметке 37 градусов. Василь самостоятельно собирает яйца, помещает их в инкубатор, а также следит за температурным режимом и влажностью внутри аппарата.

Температурный режим должен быть около 37 градусов, каждый день нужно переворачивать яйца. Василь Хайруллин

В инкубаторе мальчика помещается до 20 яиц. В среднем птицы выводятся за три недели. Идея создания аппарата пришла к Василю после того, как курица-наседка покинула свое гнездо. Тогда школьник начал искать способ самостоятельно вывести цыплят из брошенных яиц.

Ему было грустно, что цыплята не вылупились. Вечером он посмотрел в интернете и сделал инкубатор. Ильзира Хайруллина, мама Василя