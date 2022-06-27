В Башкирии 11-летний школьник смастерил инкубатор из пенопласта

Ему всего 11 лет, а он спас уже свыше 30 жизней. В Салаватском районе юный житель села Аркаулово создал из подручных средств инкубатор для яиц. С его помощью мальчик выходил уже несколько десятков цыплят.
Василю лишь 11, а он уже самостоятельно вырастил уже несколько десятков птиц. Когда мальчику было девять, он решил заняться разведением цыплят. Своими руками он соорудил настоящий инкубатор.
Чтобы построить аппарат для искусственного вывода птицы, мальчику нужны пенопласт, лампочка и термометр. Температура в инкубаторе должна держаться строго на отметке 37 градусов. Василь самостоятельно собирает яйца, помещает их в инкубатор, а также следит за температурным режимом и влажностью внутри аппарата.
В инкубаторе мальчика помещается до 20 яиц. В среднем птицы выводятся за три недели. Идея создания аппарата пришла к Василю после того, как курица-наседка покинула свое гнездо. Тогда школьник начал искать способ самостоятельно вывести цыплят из брошенных яиц.
Василь разделяет вывод птиц с учебой на «отлично», игрой на фортепиано и занятиями хореографией. Юный изобретатель – призер многих конкурсов и даже стал стипендиатом главы администрации Салаватского района. В ближайшее время школьник планирует соорудить еще один инкубатор и посвятить остаток летних каникул своему главному увлечению.