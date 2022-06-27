В уфимском аэропорту ищут подрядчика для строительства навеса

Заявки принимаются до 8 июля 2022 года. Цена контракта составляет 1 480 371 000,85 рубля. Указано, что строительство навеса не послужит причиной закрытия аэропорта.

Строительство займет 18 месяцев, за которые подрядчик будет обязан возвести навес. После того, как договор с подрядной организацией будет подписан, строители проекта в течение месяца получат предоплату в размере 30% от изначальной стоимости контракта.