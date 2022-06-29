В Уфе прошел мастер-класс по кулинарии для детей с редким генетическим заболеванием

Мы посчитали, что важность терапии диетой привела именно к задумке о таком проекте – «Фкусно по-нашему». Мы разработали девять национальных кухонь всех народов, которые проживают в Башкортостане, и адаптировали эти низкобелковые блюда для наших пациентов. «Фкусно по-нашему», по-башкирски, сегодня у нас будет. Также «по-нашему» будет как раз для пациентов с редким заболеванием фенолкетонурия.

Матлюба Хакимова, руководитель общественной организации «Фенилкетонурия Башкортостан»