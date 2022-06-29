В Уфе прошел мастер-класс по кулинарии для детей с редким генетическим заболеванием

В Конгресс-холле прошел мастер-класс по кулинарии для пациентов с редкими заболеваниями, у которых организм не воспринимает белок. В мероприятие участвовали ребята и их родители со всей республики. Они учились готовить башкирские блюда бишбармак, хворост и  губадию из продуктов без белка.

Так, например, в бишбармаке мясо заменили овощами, в мучных изделиях яйца – на порошковые заменители.

Мы посчитали, что важность терапии диетой привела именно к задумке о таком проекте – «Фкусно по-нашему». Мы разработали девять национальных кухонь всех народов, которые проживают в Башкортостане, и адаптировали эти низкобелковые блюда для наших пациентов. «Фкусно по-нашему»,  по-башкирски, сегодня у нас будет. Также «по-нашему» будет как раз для пациентов с редким заболеванием фенолкетонурия.

Матлюба Хакимова, руководитель общественной организации «Фенилкетонурия Башкортостан»

В Башкортостане около 200 детей имеют редкие генетические заболевания. Специально для них и их родителей  региональная  общественная организация помощи людям с фенилкетонурией регулярно организует  благотворительные мастер-классы по приготовлению правильного питания. Также  они ведут профориентационные направления для подрастающего поколения.

Нас как кулинаров, рестораторов, отельеров Башкортостана очень серьезно заинтересовала. Мы начали помогать им в проведении таких мероприятий. Узнать правильность приготовления определенных блюд, работа с определенными продуктами – для нас важно, чтобы наше сообщество шеф-поваров глубже изучило эту тему.

Наталья Чибрика, директор Ассоциации кулинаров, рестораторов, отельеров Республики Башкортостан
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