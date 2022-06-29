В Уфе прошел мастер-класс по кулинарии для детей с редким генетическим заболеванием

В Конгресс-холле прошел мастер-класс по кулинарии
для пациентов с редкими заболеваниями, у которых организм не воспринимает
белок. В мероприятие участвовали ребята и их родители со всей республики. Они
учились готовить башкирские блюда бишбармак, хворост и губадию из продуктов без белка.
Так, например, в бишбармаке мясо заменили овощами, в
мучных изделиях яйца – на порошковые заменители.
Мы
посчитали, что важность терапии диетой привела именно к задумке о таком проекте – «Фкусно по-нашему». Мы разработали девять национальных
кухонь всех народов, которые проживают в Башкортостане, и адаптировали эти
низкобелковые блюда для наших пациентов. «Фкусно по-нашему», по-башкирски,
сегодня у нас будет. Также «по-нашему» будет как раз для пациентов с редким
заболеванием фенолкетонурия.Матлюба Хакимова, руководитель общественной организации «Фенилкетонурия Башкортостан»
В Башкортостане около 200 детей имеют редкие
генетические заболевания. Специально для них и их родителей региональная
общественная организация помощи людям с фенилкетонурией регулярно организует благотворительные мастер-классы по
приготовлению правильного питания. Также
они ведут профориентационные направления для подрастающего поколения.
Нас как кулинаров, рестораторов, отельеров Башкортостана очень
серьезно заинтересовала. Мы начали помогать им в проведении таких мероприятий. Узнать
правильность приготовления определенных блюд, работа с определенными продуктами
– для нас важно, чтобы наше сообщество шеф-поваров глубже изучило эту тему.Наталья Чибрика, директор Ассоциации кулинаров, рестораторов, отельеров Республики Башкортостан