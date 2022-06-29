На кладбище под Уфой устроили свалку

В соответствии с законодательством органом, ответственным за содержание мест захоронения, является администрация Чесноковского сельсовета. В этой связи природоохранная прокуратура внесла в адрес руководителя муниципалитета представление, в котором потребовала ликвидировать несанкционированную свалку и принять меры по организации надлежащего сбора отходов.

пресс-служба Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры