В Башкирии пенсионеры смогут отдохнуть в лучших санаториях республики

Госкомитет Башкирии по туризму утвердил перечень социальных туров для пенсионеров республики на 2022 год. Туры разработаны также для людей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских домов.
Пожилые и инвалиды смогут отдохнуть в санаториях «Яктыкуль», «Карагай», «Янгантау», «Красноусольск», «Зеленая роща», побывать в турах «Здравница Зауралья», «Башкирская Венеция», посетить многие природные памятники республики.
Воспитанники детских домов во время экскурсий по республике смогут посетить пещеру Шульган-Таш, геопарки «Янгантау» и «Торатау», заповедники республики.