В Башкирии открылся новый глэмпинг

Список мест для отдыха в Башкортостане пополнился еще одним глэмпингом. Новая база открылась в Бирском районе, на берегу озера Шамсутдин.
Глэмпинг – разновидность кемпинга, который объединяет удобства и отдых на природе. Курс на развитие внутреннего туризма в регионе взят. Сейчас важно создать хорошие условия для отдыха.
Ленточка перерезана, значит, вход туристам официально открыт. Девять глэмпов на берегу Шасмутдина. Постояльцы смогут заселить уже в эти выходные. Внешне жилище представляет собой палатку на деревянном настиле. Внутри – условия, не уступающие городской квартире.
На берегу озера Шамсутдин когда-то была база с одноименным названием. Уже больше десяти лет принадлежащая Минземимуществу земля пустовала. И никак не использовалась.
Елена руководила одной из уфимских компаний. Татьяна находилась в декретном отпуске. Объединившись, женщины ушли в бизнес. Выбрали перспективное сейчас направление – внутренний туризм. Идея пришла в конце прошлого года, весной начали строительство гламурного кемпинга. В проект вложено более 16 миллионов рублей.
Это уже 37-я по счету база в регионе в стиле кэмпинг. Конструкции легко перемещать и сворачивать в несезон. Однако бизнесмены хотят работать в сфере круглогодично. На территории этой базы есть корпус, который планируют сделать гостиницей.
Развивать открытый в Бирском районе проект будут и дальше. К примеру, в августе глэмпинг заработает на берегу Кандрыкуля. Цели на 2023-й – привлечь туристов таким видом отдыха в Гафурийский район и на Павловское водохранилище.