В Башкирии открылся новый глэмпинг

Список мест для отдыха в Башкортостане пополнился еще одним глэмпингом. Новая база открылась в Бирском районе, на берегу озера Шамсутдин.

Глэмпинг – разновидность кемпинга, который объединяет удобства и отдых на природе. Курс на развитие внутреннего туризма в регионе взят. Сейчас важно создать хорошие условия для отдыха.

Ленточка перерезана, значит, вход туристам официально открыт. Девять глэмпов на берегу Шасмутдина. Постояльцы смогут заселить уже в эти выходные. Внешне жилище представляет собой палатку на деревянном настиле. Внутри – условия, не уступающие городской квартире.

Микроволновка, холодильник, зона для питания, умывальник в каждом глэмпе. Есть еще душ в 15 метрах, каждый турист получает два ключа от палатки и санблока. Татьяна Ташкинова, руководитель проекта сети глэмпингов

На берегу озера Шамсутдин когда-то была база с одноименным названием. Уже больше десяти лет принадлежащая Минземимуществу земля пустовала. И никак не использовалась.

Елена руководила одной из уфимских компаний. Татьяна находилась в декретном отпуске. Объединившись, женщины ушли в бизнес. Выбрали перспективное сейчас направление – внутренний туризм. Идея пришла в конце прошлого года, весной начали строительство гламурного кемпинга. В проект вложено более 16 миллионов рублей.

Все хотят природы, но в комфортных условиях. Глэмпинг как раз удовлетворяет потребности. Взяли опыт зарубежных глэмпиногов и постарались принести в Башкирию. Елена Классен-Морилова, директор сети глэмпингов

Это уже 37-я по счету база в регионе в стиле кэмпинг. Конструкции легко перемещать и сворачивать в несезон. Однако бизнесмены хотят работать в сфере круглогодично. На территории этой базы есть корпус, который планируют сделать гостиницей.

Есть инвестиционный портал. В базе сейчас 111 участков для инвесторов, для развития этого направления. Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортоста