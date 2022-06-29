Один из сервисов VPN слил личную информацию пользователей

Специалисты компьютерной безопасности обнаружили утечку личных данных многих пользователей сервиса VPN. Выяснилось, что сервис Bean VPN слил данные более 25 миллионов человек.

В открытом доступе оказалась личная информация пользователей объемом 18 Гб. С помощью такой информации можно легко установить личность человека и его местоположение.

Однако разработчики Bean VPN утверждают, что данные специалистов безопасности не соответствуют действительности и сам сервис не ведет журнал активности пользователей. В Роскомнадзоре ранее предупреждали об угрозе бесплатных сервисов VPN и ведомство ведет активную работу по ограничению их функционирования на территории Российской Федерации.