Один из сервисов VPN слил личную информацию пользователей

Специалисты компьютерной безопасности обнаружили утечку личных данных многих пользователей сервиса VPN. Выяснилось, что сервис Bean VPN слил данные более 25 миллионов человек.

Фото №1 - Один из сервисов VPN слил личную информацию пользователей

В открытом доступе оказалась личная информация пользователей объемом 18 Гб. С помощью такой информации можно легко установить личность человека и его местоположение.

Однако разработчики Bean VPN утверждают, что данные специалистов безопасности не соответствуют действительности и сам сервис не ведет журнал активности пользователей. В Роскомнадзоре ранее предупреждали об угрозе бесплатных сервисов VPN и ведомство ведет активную работу по ограничению их функционирования на территории Российской Федерации.

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