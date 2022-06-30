В Башкирии впервые приняли «сухой закон» в отдельно взятом населенном пункте

Отныне в селе Якутово Куюргазинского районе вводится запрет на продажу алкоголя. Сегодня такое решение приняли депутаты Госообрания на заключительном заседании весенней сессии. Инициаторами выступили местные жители.
Они приняли решение на общем сходе, поскольку считают, что эта мера сократит объем потребления алкоголя в селе и поможет им снизить уровень смертности, увеличить продолжительность жизни и улучшить демографическую ситуацию. Законопроект в парламент республики внес Совет Куюргазинского района. Практика ограничения торговли спиртным в отдельно взятом населенном пункте беспрецедентна в масштабах всей страны, отмечают депутаты.