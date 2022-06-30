В Башкирии впервые приняли «сухой закон» в отдельно взятом населенном пункте

Это будет наш первый опыт в РФ. Есть много скептиков, есть много предпринимателей, которые настороженно смотрят на эту практику. Но я думаю, раз жители просят, нужно принимать.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан