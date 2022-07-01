В Башкирии не зафиксировано смертей от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 46 человек (290 454), выздоровели – 38 (284 323). Летальных случаев зафиксировано не было. За время пандемии в Башкирии погибли 5741 пациент с коронавирусом. Госпитализировали за сутки 43 зараженных.