В Уфе почтили память ветеранов боевых действий

День памяти всех, кто воевал за Россию. Сегодня – День ветеранов боевых действий. В честь этой даты в Уфе состоялось возложение цветов к мемориалу «Скорбящая мать».

Почтить память павших защитников Отечества пришли ветераны локальных войн и конфликтов, родственники погибших, кадеты и школьники. В торжественной церемонии принял участие вице-премьер Башкортостана Ирек Сагитов, военный комиссар республики и другие государственные и общественные деятели.

Мы сегодня вспоминаем тех ребят, всех участников локальных войн, начиная с Великой Отечественной войны. И Афганистан, и Чечня, и Сирийская арабская республика, когда ребята, защищая не только страну, но и наши братские страны, положили головы. Мы сегодня чтим, помним, возлагаем цветы. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Более 11 тысяч жителей Башкортостана выполняли свой воинский долг в Афганистане и более 23 тысяч – на Северном Кавказе. Жители нашей республики неоднократно отличались храбростью и отвагой. Один из ярких примеров – гвардии майор Александр Достовалов. Вместе со своим взводом он поспешил на выручку 6-й роте 104 полка ВДВ в знаменитом бою у высоты 776, когда 90 десантников сражались против двух с половиной тысяч боевиков.

Он знал, что идет на огромный риск, но иначе он не мог. Вот самое святое для таких офицеров: сам, погибая, товарища выручай. Без этого не может быть армии, не может быть подразделения настоящего. Александр Навозов, боевой товарищ Александра Достовалова

Александр Достовалов был посмертно удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Именно на его примере мы воспитываем сегодня нашу молодежь. Альберт Шагимуратов, председатель Башкирского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»