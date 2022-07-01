В Уфе почтили память ветеранов боевых действий

День памяти всех, кто воевал за Россию. Сегодня – День ветеранов боевых действий. В честь этой даты в Уфе состоялось возложение цветов к мемориалу «Скорбящая мать».
Почтить память павших защитников Отечества пришли ветераны локальных войн и конфликтов, родственники погибших, кадеты и школьники. В торжественной церемонии принял участие вице-премьер Башкортостана Ирек Сагитов, военный комиссар республики и другие государственные и общественные деятели.
Более 11 тысяч жителей Башкортостана выполняли свой воинский долг в Афганистане и более 23 тысяч – на Северном Кавказе. Жители нашей республики неоднократно отличались храбростью и отвагой. Один из ярких примеров – гвардии майор Александр Достовалов. Вместе со своим взводом он поспешил на выручку 6-й роте 104 полка ВДВ в знаменитом бою у высоты 776, когда 90 десантников сражались против двух с половиной тысяч боевиков.
День ветеранов боевых действий отметили сегодня практически по всей республике. В селе Иглино участники локальных войн и конфликтов, юнармейцы, а также школьники собрались в Парке Победы. Торжественный митинг у обелиска погибшим в горячих точках начался с минуты молчания, а после состоялось возложение цветов к обелиску.