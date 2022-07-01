Количество российских туристов за рубежом стало рекордным за последние три года

Количество россиян, которые отправились за границу стало рекордным за последние три года. Об этом сообщают эксперты компании «Мегафон», которые проанализировали статистику пользования роумингом за рубежом.

Фото №1 - Количество российских туристов за рубежом стало рекордным за последние три года

Однако специалисты отмечают, что туристов, которые выбрали заграничные направления, все еще меньше, чем в 2019 году перед пандемией коронавируса. На первом месте по востребованности оказалось республика Беларусь.

Второе место среди самых популярных стран для отдыха стала любимая россиянами Турция. Третье место по посещаемости у Казахстана. Отмечено, что в 2019 году именно Турция была абсолютным лидером по туризму среди россиян.

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