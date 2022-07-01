В Уфе начал курсировать мобильный офис Федеральной налоговой службы

Первой точкой работы сегодня стала площадь возле Конгресс-холла. Сотрудники ФНС на месте вели прием граждан и отвечали на все интересующие вопросы, в том числе о действующем законодательстве, порядке получения налоговых вычетов и льготах. Мобильный офис ничем не отличается от стандартного.

Также будет предоставлена возможность подключиться к личному кабинету, будем обучать налогоплательщиков работать с онлайн-сервисами ФНС России, совершать оплату, предоставлять информацию о наличии или отсутствии задолженности у налогоплательщика и в случае ее подтверждения предоставим квитанцию на оплату.

Проект реализуется с целью повышения налоговой грамотности и информирования населения. Мобильный офис ФНС будет курсировать по различным точкам города по заданному маршруту. Узнать, где и когда он будет работать, можно на сайте Управления Федеральной налоговой службы по республике.