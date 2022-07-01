В Башкирии до 2026 года отремонтируют не менее 365 школ

Во многих образовательных учреждениях работы уже вовсю идут. Капремонт комплексный. Программа подразумевает и улучшение материально-технической базы, благоустройство территорий и не только.
Собрания в нефтекамской 3-й школе пока организуют только в актовом зале, да и то в усеченном составе. Здесь руководство обсуждает детали ремонта. На сегодня это единственное помещение, до которого пока не добрались строители. Во всех остальных работы в самом разгаре. Капитальное обновление затронет фундамент, кровлю, окна, фасады и коммуникации. К реконструкции приступили в конце марта.
Комплексный капитальный ремонт в Нефтекамске проводится в пяти школах. В трех из них он завершится этой осенью. В остальных – в следующем году. Степень готовности у каждого объекта разная. В некоторых к ремонту смогли приступить лишь после окончания учебного года.
Практически не узнать и школу №2 в селе Юмагузино Кугарчинского района. Первое, что бросается в глаза, – обновленный фасад, благодаря которому здание словно построили заново. Большие перемены и внутри. Вовсю идут отделочные работы. Школу построили в 90-м году, однако с момента открытия столь масштабный ремонт здесь не проводился. Оценить обновленные классы смогут более 300 детей, которые здесь обучаются.
Важно, что программа подразумевает развитие школ в целом. Это не только ремонт, но и улучшение материально-технической базы, повышение квалификации учителей, благоустройство территорий и антитеррористическая защищенность. В этом году подарок ко Дню знаний получит почти 21 тысяча учеников по всей республике. После капитального обновления свои двери распахнут 63 школы. Модернизация проходит в рамках программы, инициированной президентом страны.
В следующем году по федеральной программе отремонтируют 23 школы, ещё в 17 завершат работы, которые начали в 2022-м. Кроме того, уже сейчас региональные власти направили в Министерство просвещения страны дополнительную заявку на капремонт почти 100 школ. Всего же за четыре года программа затронет не менее 365 общеобразовательных учреждений республики.