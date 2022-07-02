В Башкирии планируют создать современный животноводческий комплекс

В Башкирии на территории Федоровского района может открыться современный животноводческий комплекс. Ожидается, что он вместит в себя 11 000 коров.

Уже известно, что проект под названием «Башкирский лимузин Федоровка» включен в в перечень приоритетных минэкономразвития и инвестполитики республики. Бюджет проекта оценивается в 870,76 миллионов рублей.