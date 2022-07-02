В Туймазах фабрика по производству матрасов увеличивает объемы выпускаемой продукции

Свыше сотни рабочих мест и расширение ассортимента. В Туймазах фабрика по производству матрасов увеличивает объемы выпускаемой продукции благодаря полученному льготному займу от Фонда развития промышленности. На что пойдут полученные средства и как ещё в республике помогают предприятиям?

Шум машин на этом предприятии практически не утихает. Из-под игл аппарата за смену выходит более тысячи матрасов. Около сотни наполнителей разных видов. Чехлы из натуральных тканей, в основном отечественного производства. И свыше 300 сотрудников, которые работают в две смены, чтобы обеспечить беспрерывную работу фабрики.

Абсолютно все этапы, начиная от производства пружинных блоков и заканчивая стежкой в защитном чехле, предприятие осуществляет своими силами, закупая лишь расходный материал. Проблем с поставками нет, ведь комплектующие в основном отечественного производства.

На этапе сборки матрасы проклеивают и надевают на них чехлы. Затем собранные заготовки отправляются к швеям. Завершающий этап – упаковка товара в пленку. Для этого используется автоматический станок. Кстати, фабрика работает на новейшем оборудовании, а некоторые аппараты и вовсе уникальны.

Стегает этот аппарат не только матрасы, но и спинки кроватей. Их производство, кстати, находится в соседнем цеху. Там же создают тумбочки, банкетки и зеркала. Пока помещение здесь небольшое, но в этом году предприятие ждут большие изменения

С открытием нового цеха число сотрудников увеличится почти в полтора раза. Расширится и ассортимент фабрики. В наличии появятся и товары для сна.

В августе прошлого года инвестиционный проект туймазинской фабрики получил в Башкортостане статус приоритетного. Это позволило компании воспользоваться различными налоговыми преференциями. Чуть позже предприятие стало якорным резидентом первого в России мебельного кластера, объединив 11 предприятий – производителей мягкой мебели, фурнитуры и комплектующих для её изготовления.