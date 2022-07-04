В Башкирии на реконструкцию почтовых отделений выделено 2 млрд рублей

В Уфе прошло заседание по поводу модернизации подразделений на территории республики. На встрече отметили, что многие отделения находятся в плохом состоянии. В некоторых населенных пунктах поставят новые быстровозводимые здания.

В Башкортостане расположено 1030 сельских отделений «Почты России», которые обслуживают полтора миллиона жителей республики. По поручению Президента России до 2025 года в Башкирии отремонтируют почти 800 отделений почты, 20 из них уже планируют отремонтировать до конца этого года.

Помимо ремонта, расширят услуги. К примеру, сельчане смогут подтвердить учетную запись на портале Госуслуг через оператора, приобрести лекарства, бесплатно воспользоваться медицинскими приборами для самодиагностики, также в отделениях установят компьютеры с выходом в интернет.