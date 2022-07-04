В Башкирии на реконструкцию почтовых отделений выделено 2 млрд рублей

В Уфе прошло заседание по поводу модернизации подразделений на территории республики. На встрече отметили, что многие отделения находятся в плохом состоянии. В некоторых населенных пунктах поставят новые быстровозводимые здания.

В Башкортостане расположено 1030 сельских отделений «Почты России», которые обслуживают полтора миллиона жителей республики.  По поручению Президента России до 2025 года в Башкирии отремонтируют почти 800 отделений почты, 20 из них уже планируют отремонтировать до конца этого года.

Помимо ремонта, расширят услуги. К примеру, сельчане смогут подтвердить учетную запись на портале Госуслуг через оператора, приобрести лекарства, бесплатно воспользоваться медицинскими приборами для самодиагностики, также в отделениях установят компьютеры с выходом в интернет.

Фото №1 - В Башкирии на реконструкцию почтовых отделений выделено 2 млрд рублей

Мы до 1 августа уже планируем полностью завершить все ремонты в 20 отделениях, также на следующий год более 200 объектов запланировано. Мы уже готовы, уже выделяем под это земельные участки.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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