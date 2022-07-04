Массовые выплаты при помощи Тинькофф Касса

На сегодняшний день на просторах Интернета есть большое число разнообразных сервисов предлагающих свои услуги по быстрым электронным платежам. И предприниматель не знает, какой выбрать сервис. Ведь одни стоят довольно дорого, а другие предлагают ненужные услуги, за которые тоже приходится платить. Но есть возможность решить эту проблему. Банк Тинькофф предлагает расчет между юридическими и физическими лицами при помощи своей системы. Подключение сервиса Тинькофф Касса даёт возможность оперативно, качественно и довольно просто расплачиваться с физическими лицами за их услуги, провести возврат средств и т.д. И всё это можно делать в одном сервисе, причём стоимость услуги довольно приемлемая, что тоже является немаловажным фактом.

Кому необходима Тинькофф Касса?

Данный сервис будет полезен всем организациям и предприятиям независимо от формы собственности. Также им могут воспользоваться индивидуальные предприниматели – система подойдёт всем представителям бизнеса. И для каждой группы предлагаются свои тарифы, бонусы и скидки.

Можно подключить только те функции, которые необходимы именно данной компании. Какой вариант подойдёт для конкретного вида деятельности – поможет выбрать специалист Тинькофф.

Что касается работы технической поддержки, то по всем вопросам функционирования сервиса можно получить оперативную профессиональную помощь специалистов.

Чем помогает Тинькофф Касса?

При помощи данного сервиса предприниматели могут:

● осуществлять мгновенные переводы через СПБ;

● для работы с электронной системой не требуется проведение инкассации;

● ведётся прозрачная бухгалтерия с автоматическим учётом всех операций;

● система оперативно распознаёт деятельность мошенников.

И это далеко не полный список всех возможностей данной электронной системы.

Как подключиться к Тинькофф Касса?