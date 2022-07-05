В Уфе пляжи станут доступнее для маломобильных жителей

В частности, на пляжах «Карьерное», «Райский берег», «Песчаный», «Гольфстрим» монтируются или уже смонтированы пандусы с поручнями. На «Солнечном» дополнительно завезен песок и выровнена территория, разработан и согласован проект по обустройству доступной среды для маломобильных граждан, проведены закупочные процедуры на поставку материала из дерева, на днях будет заключен договор.