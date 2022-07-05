В Башкирии стартовал двухдневный автопробег в честь 100-летия легендарного летчика Мусы Гареева

Кушнаренково стало первым в маршруте двухдневного автопробега, посвященного 100-летию дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Колонна ретроавтомобилей приехала на центральную площадь райцентра.

Здесь же развернули выставку портретов фронтовика, предоставленных аэроклубом имени Мусы Гареева, современного оружия и артефактов времён Великой Отечественной войны, найденных на полях сражений членами поисковых отрядов республики.

Дальше маршрут автопробега будет пролегать через город Дюртюли, село Верхнеяркеево, деревни Бишкаурово, Илякшиде и завершится в населенном пункте Таш-Чишма Илишевского района.