Бесплатные программы для редактирования PDF

PDF – формат, который не изменяется при смене платформы. Файл знаком каждому современному пользователю, но многие не знакомы с дополнительными вариантами использования PDF.

В данной статье рассмотрены все распространенные версии работы с PDF, простые методы редактирования файла и удобные инструменты для улучшения и защиты ваших документов.

Сравним бесплатные программы для редактирования PDF и профессиональное ПО ниже.

Часть 1: Где используется PDF?

Уникальный формат файла применяют бизнесмены, студенты и специалисты творческих специальностей.

Некоторые варианты использования PDF:

Фриланс, удаленная профессия и работа в офисе.

PDF сохраняет первоначальный вид документа. Сотрудникам не придется изменять шрифт под своё устройство. Любой файл можно отправить с единым отображением. PDF – лучший вариант файла для передачи вашего портфолио. Более того, формат позволяет быстрее передавать договоры и акты внутри компании.

Создание и чтение электронных книг.

Любите читать или хотите попробовать создать свою книгу? Цифровой файл PDF позволяет использовать меньшее количество бумаги и сэкономить средства на выпуске вашего произведения.

Фирменный стиль, бланк или дизайн.

Работу дизайнеров и творческих специалистов сохраняет файл PDF.

Защита авторских прав.

Файл невозможно отредактировать или поменять. Более того, дополнительное профессиональное ПО позволяет увеличить уровень безопасности.

Ищите бесплатный редактор PDF? Дополнительная информация и последовательные инструкции сохранены в следующих частях.

Часть 2: Как отредактировать или создать PDF?

PDFelement – многофункциональный PDF-редактор от Wondershare, объединяющий более 20 инструментов для изменения, создания, копирования, защиты, организации файлов.

Бесплатные редакторы предоставляют доступ к минимальному количеству инструментов, а профессиональные ПО не подходят новичкам.

Программа компании Wondershare подходит пользователям с любым уровнем знаний. В интуитивно понятном интерфейсе можно разобраться за несколько секунд, а разработчики остаются на связи для уточнения любых вопросов и решения проблем.

Шаг 1: Скачайте ПО PDFelement на свой компьютер.

Редактор PDF доступен для пользователей в версиях на ПК и смартфон. Выберите наиболее подходящий вариант и воспользуйтесь бесплатной пробной версией для оценки возможностей программы.

Шаг 2: Загрузите или создайте файл PDF.

После открытия программы вам будут доступны инструменты для конвертации, редактирования, организации или создания PDF. Вы можете загрузить свой файл в программу или воспользоваться функцией создания файла.

Шаг 3: Воспользуйтесь инструментами для редактирования PDF.

Пользователям доступно множество функций для изменения, создания или улучшения текста:

Редактирование текста

Добавляйте, выделяйте, отмечайте и комментируйте тексты в формате PDF на вашем экране. Файл можно отредактировать также быстро, как и Word-документ.

Редактирование изображения

Воспользуйтесь обрезкой или изменением формы в программе. Добавить любое изображение в файл теперь можно за несколько секунд. Воспользуйтесь функцией «Редактировать» для изменения страницы.

Перемещение и выравнивание объектов

Инструмент «Форма» предоставляет возможность добавить дополнительные элементы к тексту. Воспользуйтесь функцией для улучшения интерактивной части текста.

Редактирование страниц

Wondershare PDFelement поддерживает функцию редактирования организации страниц. Воспользуйтесь элементом для перемещения или соединения материалов.

Редактирование отсканированных материалов

Нет подходящего оборудования для сканирования документа? Воспользуйтесь своей камерой и Wondershare PDFelement автоматически распознает текст.

Защита паролем

Важные файлы или творческие идеи можно защитить с дополнительным паролем на файл. Воспользуйтесь функцией на верхней панели и установите необходимый уровень конфиденциальности.

Шаг 4: Экспортируйте свой файл.

Программа поддерживает множество форматов файлов для экспорта. Более того, вы можете конвертировать файл и отправить материалы напрямую через социальные сети.

Заключение

PDF улучшает работу специалистов различных сфер и упрощает работу с файлами в обычной рутине. Чтение книг, создание ярких макетов и улучшение встреч с интерактивными картами - некоторые из вариантов использования формата.