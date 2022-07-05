Бесплатные программы для редактирования PDF

PDF – формат, который не изменяется при смене платформы. Файл знаком каждому современному пользователю, но многие не знакомы с дополнительными вариантами использования PDF.

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В данной статье рассмотрены все распространенные версии работы с PDF, простые методы редактирования файла и удобные инструменты для улучшения и защиты ваших документов.

Сравним бесплатные программы для редактирования PDF и профессиональное ПО ниже.

Часть 1: Где используется PDF?

Уникальный формат файла применяют бизнесмены, студенты и специалисты творческих специальностей.

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Некоторые варианты использования PDF:

  • Фриланс, удаленная профессия и работа в офисе.
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PDF сохраняет первоначальный вид документа. Сотрудникам не придется изменять шрифт под своё устройство. Любой файл можно отправить с единым отображением. PDF – лучший вариант файла для передачи вашего портфолио. Более того, формат позволяет быстрее передавать договоры и акты внутри компании.

  • Создание и чтение электронных книг.

Любите читать или хотите попробовать создать свою книгу? Цифровой файл PDF позволяет использовать меньшее количество бумаги и сэкономить средства на выпуске вашего произведения.

  • Фирменный стиль, бланк или дизайн.

Работу дизайнеров и творческих специалистов сохраняет файл PDF.

  • Защита авторских прав.

Файл невозможно отредактировать или поменять. Более того, дополнительное профессиональное ПО позволяет увеличить уровень безопасности.

Ищите бесплатный редактор PDF? Дополнительная информация и последовательные инструкции сохранены в следующих частях.

Часть 2: Как отредактировать или создать PDF?

PDFelement – многофункциональный PDF-редактор от Wondershare, объединяющий более 20 инструментов для изменения, создания, копирования, защиты, организации файлов.

Фото №3 - Бесплатные программы для редактирования PDF

Бесплатные редакторы предоставляют доступ к минимальному количеству инструментов, а профессиональные ПО не подходят новичкам.

Программа компании Wondershare подходит пользователям с любым уровнем знаний. В интуитивно понятном интерфейсе можно разобраться за несколько секунд, а разработчики остаются на связи для уточнения любых вопросов и решения проблем.

Как редактировать PDF-текст:

Шаг 1: Скачайте ПО PDFelement на свой компьютер.

Редактор PDF доступен для пользователей в версиях на ПК и смартфон. Выберите наиболее подходящий вариант и воспользуйтесь бесплатной пробной версией для оценки возможностей программы.

Шаг 2: Загрузите или создайте файл PDF.

После открытия программы вам будут доступны инструменты для конвертации, редактирования, организации или создания PDF. Вы можете загрузить свой файл в программу или воспользоваться функцией создания файла.

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Шаг 3: Воспользуйтесь инструментами для редактирования PDF.

Пользователям доступно множество функций для изменения, создания или улучшения текста:

Редактирование текста

Добавляйте, выделяйте, отмечайте и комментируйте тексты в формате PDF на вашем экране. Файл можно отредактировать также быстро, как и Word-документ.

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Редактирование изображения

Воспользуйтесь обрезкой или изменением формы в программе. Добавить любое изображение в файл теперь можно за несколько секунд. Воспользуйтесь функцией «Редактировать» для изменения страницы.

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Перемещение и выравнивание объектов

Инструмент «Форма» предоставляет возможность добавить дополнительные элементы к тексту. Воспользуйтесь функцией для улучшения интерактивной части текста.

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Редактирование страниц

Wondershare PDFelement поддерживает функцию редактирования организации страниц. Воспользуйтесь элементом для перемещения или соединения материалов.

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Редактирование отсканированных материалов

Нет подходящего оборудования для сканирования документа? Воспользуйтесь своей камерой и Wondershare PDFelement автоматически распознает текст.

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Защита паролем

Важные файлы или творческие идеи можно защитить с дополнительным паролем на файл. Воспользуйтесь функцией на верхней панели и установите необходимый уровень конфиденциальности.

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Шаг 4: Экспортируйте свой файл.

Программа поддерживает множество форматов файлов для экспорта. Более того, вы можете конвертировать файл и отправить материалы напрямую через социальные сети.

Заключение

PDF улучшает работу специалистов различных сфер и упрощает работу с файлами в обычной рутине. Чтение книг, создание ярких макетов и улучшение встреч с интерактивными картами  - некоторые из вариантов использования формата.

Wondershare PDFelement – простая и удобная программа для изменения и улучшения вашего файла всего за несколько минут. ПО позволяет выполнять работу быстрее и поддерживает бизнес дополнительными пакетами и скидками.

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