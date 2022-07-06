В Уфе Дом Бухартовских предлагают купить за 1 рубль

На сайте РАД вновь выставили на продажу дом Бухартовских, расположенный в Уфе, по улице Аксакова, 48. Он является объектом культурного наследия, а его площадь составляет 1 197 квадратных метров.

Начальная цена составляет 1 рубль, а сумма задатка - 20 копеек. Заявки на участие в конкурсе принимаются до четвертого августа, а сами торги состоятся восьмого августа.

В Уфе на днях продали за 3,3 млн рублей аварийный объект культурного значения - Дом Тихониных. Его обладателем стал Руслан Барков, занимающийся приобретением недвижимого и движимого имущества на аукционах и торгах.