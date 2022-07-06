В Башкирии осудили парней, которые убили и изнасиловали школьницу

В Башкирии перед судом предстали два жителя Бирского района, которых обвинили в ужасном преступлении. Парни изнасиловали и убили несовершеннолетнюю девочку.
Как сообщает прокуратура региона, 15-летняя школьница пошла к подруге на день рождения. Подростки встретили знакомых ребят 25 и 22 лет, которые предложили провести время у них в доме. Вскоре все разошлись, а девочка осталась с парнями. Они изнасиловали несчастную, задушили джинсами, а после скинули тело девочки в овраг. О пропаже ребёнка заявила её мама в тот же вечер.
Оба парня признаны виновными по четырем статьям Уголовного кодекса. Суд назначил им наказание в виде 22 и 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также они обязаны выплатить семье убитой компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей.
Фото: пресс-служба судов РБ.