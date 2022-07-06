В ГИБДД Башкирии назвали основную причину ДТП на перекрестках

Более 80 перекрестков Уфы оборудуют современными системами фотовидеофиксации нарушений. Башкортостан принял эстафету всероссийской социальной компании «Расставь приоритеты!» Акция направлена на привлечения внимания к аварийности на перекрестках и проводится под эгидой национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Особое внимание уделено профилактике детского дорожного травматизма. По словам начальника Управления ГИБДД республики Владимира Севастьянова, в республике в текущем году из-за нарушения правил проезда перекрестков зарегистрировано 216 аварий, в которых 5 человек погибли и 288 получили ранения различной степени тяжести. Главный госавтоинспектор объяснил причины трагедий, которых можно было избежать.     

В первую очередь торопливость. Знания у всех есть, нужно постоянно в голове прокручивать. Их ведь немного, правил поведения на перекрестках. Люди торопятся, друг другу не уступают и в итоге попадают в ДТП.

Владимир Севастьянов, начальник Управления ГИБДД МВД России по Республике Башкортостан
Фото №1 - В ГИБДД Башкирии назвали основную причину ДТП на перекрестках
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