В ГИБДД Башкирии назвали основную причину ДТП на перекрестках

Более 80 перекрестков Уфы оборудуют современными системами фотовидеофиксации нарушений. Башкортостан принял эстафету всероссийской социальной компании «Расставь приоритеты!» Акция направлена на привлечения внимания к аварийности на перекрестках и проводится под эгидой национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Особое внимание уделено профилактике детского дорожного травматизма. По словам начальника Управления ГИБДД республики Владимира Севастьянова, в республике в текущем году из-за нарушения правил проезда перекрестков зарегистрировано 216 аварий, в которых 5 человек погибли и 288 получили ранения различной степени тяжести. Главный госавтоинспектор объяснил причины трагедий, которых можно было избежать.