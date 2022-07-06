В ГИБДД Башкирии назвали основную причину ДТП на перекрестках

В первую очередь торопливость. Знания у всех есть, нужно постоянно в голове прокручивать. Их ведь немного, правил поведения на перекрестках. Люди торопятся, друг другу не уступают и в итоге попадают в ДТП.

Владимир Севастьянов, начальник Управления ГИБДД МВД России по Республике Башкортостан