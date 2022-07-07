В Уфе руководство не выплатило 28 сотрудникам более 2 млн рублей зарплаты

Сотрудники одного из уфимских предприятий остались без зарплаты. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, в отношении руководства было возбуждено уголовное дело.

Фото №1 - В Уфе руководство не выплатило 28 сотрудникам более 2 млн рублей зарплаты

Рабочие не получали заработную плату в полном объеме с октября по декабрь прошлого гола. Сумма долга перед 28 сотрудниками составила свыше 2 млн рублей.

При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для полного погашения имеющейся задолженности, которые были направлены, в нарушение установленной законом очередности, на обеспечение предпринимательской деятельности организации, а также на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Следователи изъяли финансовую документацию компании, допросили потерпевших, руководство и других сотрудников компании. В скором времени планируется провести финансово-экономическую судебную экспертизу.

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