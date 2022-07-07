В Башкирии мужчина погасил долг по алиментам, чтобы избежать тюрьмы

Жителя Башкортостана суд обязал выплачивать алименты своему 11-летнему сына. От участия в жизни ребенка мужчина уклонялся, накопив долг в размере 263 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по РБ.

В отношении неплательщика судебные приставы составили протокол. Ему назначили 40 часов обязательных работ, однако должник их не отбыл и продолжил уклоняться от своих обязательств.