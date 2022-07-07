Стало известно, где в Уфе пройдут богослужения в Курбан-байрам

Религиозные обряды будут проводиться на двух площадках: перед торговым центром «Караван» и на территории Северного автовокзала. На площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» общественная организация «Деловой клуб «Ферзь» угостит всех пловом. Начало — в 12:00.