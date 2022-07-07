Стало известно, где в Уфе пройдут богослужения в Курбан-байрам

9 июля мусульмане Башкирии отметят важный духовный праздник – Курбан-байрам. Богослужения пройдут в 23 мечетях Уфы. Администрация столицы сообщила, где именно пройдут праздничные мероприятия.
Дёмский район:
— мечеть «Мадина» (улица Гатчинская, 1) — с 08:00 до 12:00.
Калининский район:
— мечеть мкр «Инорс» (улица Сельская Богородская, 45/1) — с 09:00 до 10:00;
— мечеть «Мадина» (улица Фронтовых бригад, 10, кор.25) — с 07:00 до 08:00;
— мечеть «Асия» (село Максимовка, улица Сосновская, 1/1а) — с 09:00 до 10:00;
— мечеть в Шакше (улица Гвардейская, 54а) — с 08:00 до 09:00.
Кировский район:
— первая соборная мечеть (улица Тукаева, 52) — с 09:00 до 11:00;
— мечеть «Махалля Шукран» (улица Красная, 26) — с 08:00 до 10:00;
— мечеть в ЦРО ДУМ РБ (улица Чернышевского, 103) — с 08:00 до 09:00;
— мечеть «Ихлас» (улица Сочинская, 43) — с 06:00 до 07:00;
— мечеть «Ихсан» (улица Атаевская, 1 к1) — с 09:00 до 10:00.
Ленинский район:
— мечеть «Нур» (улица Ахметова, 320/1) — с 09:00 до 10:00;
— мечеть «Гуфран» (улица Алтайская, 19) — с 09:00 до 10:00;
— ММРГ «Махалля Согласие-Ризо» (проспект Дружбы народов, 21/4) — с 08:00 до 09:00;
— мечеть «Хакимия» (улица Мустая Карима, 3) — с 08:00 до 09:00;
— мечеть «Фатхислам» (поселок 8 марта, улица Агрономическая, 1/19) — с 08:00 до 09:00;
— мечеть «Мунира» (улица Заозерная, 2) — с 08:00 до 09:00.
Октябрьский район:
— мечеть «Хамза» (улица Гагарина, 16) — с 09:00 до 12:00;
— мечеть «Фатиха» (улица Глумилинская, 7) — с 08:30 до 14:00;
— мечеть в мкр Нагаево (улица Запрудная, 1, корп. 1) — с 09:00 до 14:00.
Орджоникидзевский район:
— мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан» (улица Комарова, 5) — с 08:00 до 12:00;
— мечеть «Дания» (село Тимашево, улица Тимашевска, 102) — с 09:00 до 12:00;
— мечеть «Махалля» (поселок Старые Турбаслы, улица Советская, д. 31/1) — с 09:00 до 12:00.
Советский район:
— мечеть «Рамазан» (улица Бабушкина, 3) — с 08:00 до 09:00.
Религиозные обряды будут проводиться на двух площадках: перед торговым центром «Караван» и на территории Северного автовокзала. На площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» общественная организация «Деловой клуб «Ферзь» угостит всех пловом. Начало — в 12:00.