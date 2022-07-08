Башкирия улучшила показатели в медиарейтинге регионов

В мае 2022 года Башкортостан расположился на пятой строчке в рейтинге медиаактивности в сфере инноваций и инвестиций. Регион улучшил свое положение на 4 пункта, сообщили в АИРР.
Медиаактивность оценивается аналитиками АИРР в качестве маркера активности региональных властей по развитию и поддержке инноваций и привлечению инвестиций в регион. Он позволяет руководству субъекта понять свои позиции, увидеть динамику и при необходимости скорректировать работу в этом направлении.
Все 85 регионов России аналитики поделили на пять групп по численности экономически активного населения и уже внутри этих групп ранжировали их по уровню медиаактивности.
Медиаактивность делится на 6 типов по значимости мероприятий. Первые два типа - «Основные мероприятия» - форумы, крупные ярмарки, остальные четыре типа – это чемпионаты, семинары, производственные экскурсии, конгрессы, конференции, премии, конкурсы, фестивали и т.д.
Оценивается число публикаций в открытых источниках с положительной или нейтральной подачей информации о развитии инновационной сферы и инвестиций.