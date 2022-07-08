Башкирия улучшила показатели в медиарейтинге регионов

Привлечение инвестиций для развития инноваций и импортозамещения как никогда важно в условиях антироссийских санкций. Это задача, которую перед регионами ставит сегодня Правительство Российской Федерации. И мы видим, что регионы продолжают планомерную работу в этом направлении. Главы регионов участвуют в мероприятиях, организуют взаимодействие со СМИ и реагируют на запросы бизнеса. Медиаактивность показывает, насколько регион продвигает свои позиции в части импортозамещения и создания новых продуктов.

Дмитрий Федорищев, замдиректора АИРР